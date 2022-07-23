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Россиянам рассказали об опасности обезжиренной "молочки"И не только
Многие люди считают, что покупая обезжиренную молочную продукцию они способствуют своему похудению и здоровому образу жизни. Однако с этим не согласна врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина, которая в беседе с Ura.news назвала главную опасность для тех, в чьем рационе присутствуют обезжиренные продукты.
Она объяснила, что люди, которые едят обезжиренную продукцию, как правило, могут съедать большее количество еды, а пищевые добавки и усилители вкуса, которые добавляют в такие продукты, чтобы он был более вкусными, оказываются более опасными для организма, нежели жиры.
Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда
Елена Соломатина
Диетолог
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