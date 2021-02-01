Россияне купили рекордное количество «умных» часов и браслетов 2020 году

В целом, спрос на носимую электронику увеличился в России за год на 17% в штуках и на 38% в деньгах. Если говорить в цифрах, то это рекордные 5,4 млн устройств и более 41 млрд рублей.

Около половины рынка носимых устройств в России занимают «умные» браслеты. Это недорогие девайсы по средней цене около 2,2 тысячи рублей. Самой популярной моделью 2020 года является Xiaomi Mi Band 4.

На «умные» часы приходится около 35% рынка в количественном выражении. Наиболее популярная модель на российском рынке в этом сегменте — Apple Watch Series 5 (44mm Space Grey Aluminium).