Россияне начали переходить с дешёвых фитнес-браслетов на более дорогие умные часы

За первые девять месяцев 2021 года продажи умных часов в России в штуках выросли на 42% по сравнению с годом ранее. В денежном выражении это составляет 29,6 млрд рублей. А вот фитнес-трекеры стали покупать меньше. Они впервые за несколько лет переживают падение. За год продажи снизились на 4%. В результате в январе-сентябре умные часы впервые опередили фитнес-браслеты по продажам в натуральном выражении.

Об этом говорят многие российские ретейлеры. Больше всего людей интересуют часы Apple Watch. За ними следуют Samsung, Amazfit, Huawei и Honor.

В «Связном» предположили, что россияне стали выбирать умные часы, чтобы приобрести универсальное устройство, которое позволяет быть на связи, совершать бесконтактную оплату и следить за показателями здоровья.

При этом средний чек на часы в России растёт. За год прирост составил 9% и средняя цена составила 16,5 тысячи рублей.