Россияне не увидели разницы между умными часами и браслетами

В первом полугодии 2019 в России был продан 1 миллион смарт-браслетов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. Таким образом, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 140% (в штуках). Что касается «умных» часов, то их за первое полугодие было продано 300 тысяч на общую сумму 8 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году в штучном выражении.

Среди «умных» браслетов безусловным лидером является Xiaomi, среди часов — Apple.

Эксперты считают, что для массовой аудитории смарт-часы либо слишком дороги, либо не дают владельцу достаточной статусности. Между ними и «умными» браслетами потребитель практически не видит разницы, за исключением размера экрана. Возможно, популяризовать часы сможет запуск технологии eSIM.