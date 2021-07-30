Россияне принялись скупать умные часы

С января по июнь 2021 в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 22,5 млрд рублей. Это на 16% в натуральном выражении и на 58% в денежном, чем было в прошлом году.

Особенно сильно выросли продажи умных часов — на 49% и 72% соответственно. Средняя цена смарт-часов в России тоже выросла — на 15%. Теперь она составляет 17 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользуются модели Apple, Samsung, Huawei, Amazfit и Honor.

Продажи детских часов в штуках выросли на 29%, а в деньгах — на 45% за год. Их средняя цена составляет 2,8 тысячи рублей. В данном сегменте наиболее популярные бренды — Jet, Elari, Aimoto, Geozon и Digma.

Что касается фитнес-трекеров, то их россияне стали покупать реже. В количественном выражении сокращение составило 7%. Средняя цена фитнес-браслетов тоже выросла — на 11%. Она равна 2,4 тысячи рублей. Наиболее популярные бренды тут Xiaomi, Honor, Huawei, Jet и Samsung.