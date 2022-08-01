Ростех стал единственным поставщиком вакцины от гриппа в стране

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Ростех стал единственным поставщиком вакцины от гриппа в странеКонкурентов вообще не было
Структуры Ростеха стали единственными, кто получил контракты на поставку вакцины от гриппа на 2022–2023 годы. Отмечается, что контракты были получены без конкуренции.
«Коммерсант» пишет, что подконтрольный Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ) уже закупил вакцины против гриппа. Это два препарата: «Совигрипп» от «Микрогена» и «Ультрикс Квадри» от «Форта». Обе компании принадлежат Ростеху. Всего ФЦПиОЛ потратил на вакцины 26,6 млрд рублей.
Ранее Минздрав закупал ещё и вакцины «Флю-М» Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС).
Отмечается также, что в этом году россиянам будет сложно привиться от гриппа и импортными вакцинами.