Ростех стал единственным поставщиком вакцины от гриппа в стране

«Коммерсант» пишет, что подконтрольный Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ) уже закупил вакцины против гриппа. Это два препарата: «Совигрипп» от «Микрогена» и «Ультрикс Квадри» от «Форта». Обе компании принадлежат Ростеху. Всего ФЦПиОЛ потратил на вакцины 26,6 млрд рублей.

Ранее Минздрав закупал ещё и вакцины «Флю-М» Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС).

Отмечается также, что в этом году россиянам будет сложно привиться от гриппа и импортными вакцинами.