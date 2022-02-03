Розмарин оказался способен помочь в борьбе с коронавирусом

Как отмечают эксперты, карнозиновая кислота способна блокировать взаимодействие между внешним «шипом» SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2. В результате вирус не может проникнуть в клетки организма.

По мнению учёных, указанное соединение может помочь в лечении и некоторых других воспалительных заболеваний.

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