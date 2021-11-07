Рыба оказалась способом снизить риск инсульта

Команда учёных из Университета Бордо (Франция) провела исследование, в ходе которого выяснилось, что риск возникновения инсульта напрямую связан с частотой и количеством употребления человеком рыбы.

В эксперименте участвовали 1623 человека в возрасте старше 65 лет. Все они не имели сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или инсультов. Исследователи проанализировали результаты МРТ мозга испытуемых, а также их анкеты диетических привычек. Затем участников разделили на четыре группы в зависимости от того, насколько часто они едят рыбу. В конце сравнили число симптомов заболеваний кровеносных сосудов у всех людей.