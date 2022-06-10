Рыбная диета повышает риск развития рака кожи

Исследователи из Университета Брауна (США) обнаружили, что по сравнению с теми, чье среднее ежедневное потребление рыбы составляло 3,2 грамма, риск развития злокачественной меланомы был на 22% выше у тех, чье среднее ежедневное потребление рыбы составляло 42,8 грамма. Они также обнаружили, что риск развития аномальных клеток только во внешнем слое кожи на 28% выше у тех, чье среднее ежедневное потребление рыбы составляло 42,8 грамма, по сравнению с теми, чье среднее ежедневное потребление рыбы составляло 3,2 грамма. Порция рыбы - это примерно 140 грамм приготовленной рыбы.

Для изучения взаимосвязи между потреблением рыбы и риском развития меланомы авторы проанализировали данные 491 367 взрослых, которые были набраны со всей территории США. Участники, средний возраст которых составлял 62 года, сообщили, как часто они ели жареную рыбу, сырую рыбу и тунца в течение предыдущего года, а также размеры порций.

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