С чего начать переход на средиземноморскую диету

С чего начать переход на средиземноморскую диетуЧтобы не забросить её вскоре
Средиземноморская диета, выявленная в 1950-х годах, представляет собой модель питания, основанную на привычках итальянцев, греков и других жителей этого региона. Многие эксперты считают эту диету полезной. С чего же начать, если вы хотите перейти на такое питание?
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Если говорить коротко, диета отдаёт предпочтение полезным жирам, таким как оливковое масло и орехи, и устанавливает ограничения на потребление продуктов животного происхождения.
Уолтер Уиллетт, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана отметил, что важно, чтобы нам нравилось то, что мы едим. Поэтому при переходе на средиземноморскую диету следует отдать предпочтение тем продуктам, которые доставляют удовольствие. Затем можно добавлять всё больше разнообразия, особенно овощей и способов их приготовления.