С этими болезнями мужчины сталкиваются после 30 лет

С этими болезнями мужчины сталкиваются после 30 летВсего их четыре
О здоровье важно начать заботиться ещё задолго до того, как вам исполнится 30. Но вот какие серьёзные болезни дают о себе знать у мужчин после 30 лет.
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У мужчин после 30 лет могут возникнуть сразу несколько серьёзных болезней. И об этом важно знать.
Болезни сердца. В 30 лет из-за повышенного уровня холестерина могут возникнуть проблемы с сердцем, повреждения артерий. Известно, что после 30 лет у мужчин чаще развивается высокое кровяное давление. Это увеличивает шансы на инсульт, появление сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё выше риск у курящих.
Потеря мышечной и костной массы. Это естественным образом происходит со временем. Поэтому важно не забывать о спорте, получать достаточно витамина D и кальция, отказаться от курения.
Рак яичек. В целом такой вид рака встречается редко. Но среди его симптомов выделяют следующие: болезненность в области паха, отёк одного/обоих яичек, боль в мошонке или яичках.
Рак предстательной железы. Его важно обнаружить как можно раньше. Обратите внимание на такие признаки, как недержание мочи, боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание, трудности с эрекцией, боль при эякуляции.
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