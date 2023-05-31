С этими двумя симптомами рассеянного склероза сталкиваются 80% пациентов

Среди двух самых распространённых признаков этого заболевания выделяют сильную усталость и трудности при ходьбе. По словам Национального общества рассеянного склероза, проблемы с ходьбой могут быть связаны сразу с несколькими факторами. Это слабость, потеря равновесия, спастичность мышц, сенсорный дефицит, быстрая утомляемость.

Также из сигналов, указывающих на рассеянный склероз, встречаются непроизвольные мышечные спазмы, скованность, проблемы со зрением и с мочевым пузырём.

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