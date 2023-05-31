С этими двумя симптомами рассеянного склероза сталкиваются 80% пациентов

С этими двумя симптомами рассеянного склероза сталкиваются 80% пациентовЭто опасное заболевание центральной нервной системы
Пока ещё учёные не могут точно сказать, что приводит к рассеянному склерозу. Тем не менее у этой болезни есть отличительные признаки.
К сожалению, симптомы рассеянного склероза непредсказуемы и зависят от самого человека. К тому же не существует двух людей с абсолютно одинаковыми признаками этой болезни.
Среди двух самых распространённых признаков этого заболевания выделяют сильную усталость и трудности при ходьбе. По словам Национального общества рассеянного склероза, проблемы с ходьбой могут быть связаны сразу с несколькими факторами. Это слабость, потеря равновесия, спастичность мышц, сенсорный дефицит, быстрая утомляемость.
Также из сигналов, указывающих на рассеянный склероз, встречаются непроизвольные мышечные спазмы, скованность, проблемы со зрением и с мочевым пузырём.
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