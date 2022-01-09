С какими продуктами и напитками нельзя смешивать парацетамол

Во-первых, нужно помнить, что парацетамол нельзя принимать вместе с напитками, содержащими этанол. Даже в маленькой концентрации. То есть вместе с этим обезболивающим нельзя пить не только алкоголь, но и квас с кефиром. Этанол вместе с парацетамолом может вызвать у человека потенциально летальное повреждение печени из-за выработки токсичных метаболитов.

Кроме того, не следует принимать парацетамол одновременно с продуктами, богатыми пектином и углеводами. Из-за них эффект от препарата может наступить позже, чем нужно. К таким продуктам относятся многие виды овощей семейства крестоцветных: брокколи, брюссельская и белокочанная капуста.