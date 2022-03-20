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С какими симптомами не стоит садиться за руль

И почему
Вождение – это уже определенный риск, особенно если вы чувствуете себя неважно. Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук рассказал россиянам о симптомах, при которых лучше не садиться за руль, потому что это может иметь риски.
С какими симптомами не стоит садиться за руль

Кондрахин рассказал о симптомах обострения ОРВИ, как о тех, с которыми за руль лучше не садиться. Потому что температура, интоксикация, головные боли или потливость могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности, что вполне становится причиной проблем с управлением автомобилем, объяснил эксперт.

Однако катаральные явления, как например воспаление горла или тонзиллит – такого влияния не имеют, заверил Кондрахин.

Помимо этого, он заявил, что в опасных для жизни состояниях также не рекомендуется управлять автомобилем. Он отдельно выделил ишемическую болезнь сердца в стадии обострения, гипертонический криз и предынсультное состояние.

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