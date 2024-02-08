С каждыми месячными у женщин повышается шанс рака: исследование фертильности

Каждый менструальный цикл вызывает обширное ремоделирование в яичниках, яйцеводах, матке, шейке матки и влагалище. Этот непрерывный процесс, который также присутствует в эстральном цикле других млекопитающих, со временем оставляет свой след. Клетки фибробластов, отвечающие за реструктуризацию внеклеточного матрикса, играют центральную роль в ремоделировании и контроле воспаления. Они также выделяют провоспалительные мессенджеры, способствуя естественному воспалению во время овуляции, менструации и имплантации.

Хотя репродуктивная система прекрасно справляется с циклическим воспалением, постоянное воспаление в сочетании со старением может стать хроническим, что приведет к фиброзу — образованию рубцовой ткани. Исследователи предложили модель, в которой повторяющееся ремоделирование в течение всей репродуктивной жизни женщины приводит к медленному накоплению фиброза и хронического воспаления.

Исследование также предполагает связь между количеством менструальных циклов и повышенным риском развития рака матки. Хроническое воспаление и фиброз, накапливающиеся с течением времени, могут быть факторами, способствующими этому.

Понимание этих долгосрочных последствий может проложить путь к разработке новых стратегий профилактики и лечения возрастных репродуктивных расстройств.

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