С приходом Трампа теории заговора о COVID-19 снова начали набирать обороты в США

Эксперты предупреждают, что такое подавление может ослабить способность страны обнаруживать будущие пандемии и реагировать на них. Некоторые политики, в том числе Роберт Ф. Кеннеди-младший, называют исследования вирусов опасными и хотят сместить акцент с инфекционных заболеваний. Это ещё и происходит на фоне вспышки птичьего гриппа H5N1 в США.

Изменения уже происходят. На Центр по контролю и профилактике заболеваний США оказывается давление с целью изменить порядок распространения информации о вакцинах. Правительственные сайты редактируются с целью удаления терминов, связанных с многообразием, а ученые убирают гендерные ссылки из своих исследований.