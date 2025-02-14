С приходом Трампа теории заговора о COVID-19 снова начали набирать обороты в США

Опубликовано 14 февраля 2025, 20:151 мин.
С приходом Трампа теории заговора о COVID-19 снова начали набирать обороты в СШАЭксперты в области здравоохранения опасаются неудач
Федеральные медицинские работники США обеспокоены тем, что теории заговора о COVID-19 набирают обороты в американских учреждениях. Сенатор Рэнд Пол направил повестки в 14 агентств, включая NIH и HHS, с требованием предоставить документы, связанные с происхождением COVID и исследованиями вируса. Несмотря на то, что сотрудники уже предоставили тысячи документов, они опасаются дальнейших обвинений в разработке биооружия.
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Эксперты предупреждают, что такое подавление может ослабить способность страны обнаруживать будущие пандемии и реагировать на них. Некоторые политики, в том числе Роберт Ф. Кеннеди-младший, называют исследования вирусов опасными и хотят сместить акцент с инфекционных заболеваний. Это ещё и происходит на фоне вспышки птичьего гриппа H5N1 в США.
Изменения уже происходят. На Центр по контролю и профилактике заболеваний США оказывается давление с целью изменить порядок распространения информации о вакцинах. Правительственные сайты редактируются с целью удаления терминов, связанных с многообразием, а ученые убирают гендерные ссылки из своих исследований.