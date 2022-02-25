С шашлыками придется повременить: мясоедство связали с повышенным шансом развития рака

Группа исследователей из Оксфордского университета проанализировала данные о более чем 470 тыс британцев и обнаружила, что у пескетарианцев этот риск на 10% ниже. По сравнению с людьми, регулярно употребляющими мясо (более пяти раз в неделю), риск развития рака у тех, кто употребляет его в меньших количествах, был на 2% ниже, показало исследование.

Однако авторы работы под руководством Коди Уотлинг из Оксфордского отдела эпидемиологии рака в области здоровья населения дали понять, что их результаты не являются доказательством того, что именно регулярное употребление мяса повышает риск развития рака. По их словам, курение и количество жира в организме также могут объяснить обнаруженные различия.

Помимо этого, они выяснили, что риск развития рака кишечника у людей употребляющих мясо пять или менее раз в неделю - был на 9% ниже, чем у людей, ежедневно употребляющих мясо. У женщин-вегетарианок риск развития постменопаузального рака молочной железы был на 18% ниже, чем у тех, кто регулярно ел мясо, хотя это может быть связано с более низким индексом массы тела. У мужчин-вегетарианцев риск развития рака простаты на 31% ниже, а у мужчин-пескатарианцев - на 20%.

Результаты подтверждают советы врачей, что людям следует ограничить потребление красного и переработанного мяса и есть больше цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых, считают авторы работы.

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