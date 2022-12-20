С возрастом память становится хуже. Так и должно быть? Или нет?И как понять, что потеря памяти связана с деменцией?
Провалы в памяти бывают у всех. Но с возрастом они начинают возникать чаще. Так как же определить, на что они указывают: на естественное снижение когнитивных функций при старении или на старческое слабоумие?
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Первое, о чём вы можете подумать, столкнувшись с проблемами с памятью, - это что ваш мозг стал работать хуже. И это действительно так. С возрастом клетки мозга начинают сжиматься, поддерживать меньше связей с другими нейронами и хранить меньше веществ, которые нужны для отправки сигналов другим клеткам.
Однако не все провалы в памяти объясняются возрастными изменениями. Часто на это может влиять в том числе тревога, усталость, рассеянность.
Память человека устроена таким образом, что определённая степень забывания информации считается нормальным явлением. Если мы будем хранить слишком много воспоминаний, то это замедлит или затруднит извлечение из памяти некоторых воспоминаний.
К сожалению, наш мозг за нас решает, что мы будем помнить, а что нет. В целом он предпочитает социальную информацию (например, сплетни) и с лёгкостью отбрасывает абстрактную (к примеру, числа).
Потеря памяти может стать проблемой, если это станет мешать повседневной жизни. Если вы не можете вспомнить, куда нужно повернуть, то это не так уж страшно. А вот забывать за рулём, куда вы едете или как водить, - это уже ненормально. Это уже симптомы того, что что-то не так в организме.
Между потерей памяти, связанной со старением, и более серьёзной потерей памяти, есть ещё один этап. Он определяется как лёгкие когнитивные нарушения. Причём у людей с такими нарушениями примерно в три-пять раз больше шансов столкнуться с деменцией. Каждый год у 10-15% подобных пациентов развивается старческое слабоумие.
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