С возрастом память становится хуже. Так и должно быть? Или нет?

Память человека устроена таким образом, что определённая степень забывания информации считается нормальным явлением. Если мы будем хранить слишком много воспоминаний, то это замедлит или затруднит извлечение из памяти некоторых воспоминаний.

К сожалению, наш мозг за нас решает, что мы будем помнить, а что нет. В целом он предпочитает социальную информацию (например, сплетни) и с лёгкостью отбрасывает абстрактную (к примеру, числа).

Потеря памяти может стать проблемой, если это станет мешать повседневной жизни. Если вы не можете вспомнить, куда нужно повернуть, то это не так уж страшно. А вот забывать за рулём, куда вы едете или как водить, - это уже ненормально. Это уже симптомы того, что что-то не так в организме.

Между потерей памяти, связанной со старением, и более серьёзной потерей памяти, есть ещё один этап. Он определяется как лёгкие когнитивные нарушения. Причём у людей с такими нарушениями примерно в три-пять раз больше шансов столкнуться с деменцией. Каждый год у 10-15% подобных пациентов развивается старческое слабоумие.

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