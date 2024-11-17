Сальмонелла научилась обманывать защитные механизмы кишечника

Команда обнаружила, что сальмонелла вызывает воспаление стенок кишечника, снижая усвоение аминокислот, таких как лизин и орнитин. Эти аминокислоты накапливаются, помогая сальмонелле преодолевать защитное действие короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs).

Используя модель на мышах, исследователи доказали, что сальмонелла активирует ферменты, разрушающие аминокислоты, обходя защиту микробиоты. Эти результаты могут помочь разработать новые методы лечения инфекций и воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона.

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