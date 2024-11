Сальмонелла научилась обманывать защитные механизмы кишечника

Что она делает

Учёные из UC Davis Health выяснили, как бактерия сальмонелла манипулирует окружающей средой в кишечнике, вызывая инфекции даже при наличии защитных бактерий. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что патоген нарушает усвоение питательных веществ в тонкой кишке, создавая благоприятные условия для размножения в толстой кишке.