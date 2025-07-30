Самарские учёные нашли способ лучше видеть вены для уколов и анализов

Опубликовано 30 июля 2025, 21:201 мин.
Самарские учёные нашли способ лучше видеть вены для уколов и анализовКак на ладони
Учёные из Самарского университета разработали новый алгоритм обработки изображений, который помогает лучше видеть вены под кожей. Существующие методы, такие как камеры с инфракрасным зрением, не всегда дают чёткую картинку — изображение может быть тёмным или размытым. Кроме того, программы, которые сейчас используются для обработки таких снимков, часто работают нестабильно.
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Разработка самарских учёных основана на технологии обработки изображений с помощью так называемого быстрого преобразования Фурье. Это позволяет выделять вены на изображении в реальном времени с высокой точностью, даже при слабом контрасте.
Новая система может стать частью отечественного медицинского прибора, который будет удобен, недорог в производстве и эффективен даже в сложных случаях — например, при тёмной коже или плохой видимости сосудов. Сейчас учёные работают над улучшением оптической части устройства.
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