Самарские учёные нашли способ лучше видеть вены для уколов и анализов

Разработка самарских учёных основана на технологии обработки изображений с помощью так называемого быстрого преобразования Фурье. Это позволяет выделять вены на изображении в реальном времени с высокой точностью, даже при слабом контрасте.

Новая система может стать частью отечественного медицинского прибора, который будет удобен, недорог в производстве и эффективен даже в сложных случаях — например, при тёмной коже или плохой видимости сосудов. Сейчас учёные работают над улучшением оптической части устройства.

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