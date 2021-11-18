Самоизоляция вызвала у пациентов с диабетом сильные колебания сахара в крови

Самоизоляция вызвала у пациентов с диабетом сильные колебания сахара в кровиЭто способно негативно повлиять на процесс лечения
В ходе исследования, проведённого сотрудниками Университета Англия Раскин в период с мая по ноябрь 2020 года, было изучено состояние 679 взрослых. Оказалось, что во время самоизоляции у них колебания сахара в крови встречались в 1,8 раза чаще, чем у тех, кто не сидел принудительно дома. Что касается общего числа пациентов, которые ощутили более значительные колебания глюкозы во время пандемии, то их оказалось 35,6 %. Известно, что колебания сахара в крови опасны для диабетиков тем, что могут привести к поражению глаз и других органов.
Ещё один вывод, который сделали учёные, связан с доступом пациентов с диабетом к лекарственным препаратам. 13,8 % опрошенных признались, что во время эпидемии COVID-19 им стало сложнее получать нужные лекарства. У тех, кто вынужден был находиться на самоизоляции, в 1,9 раза чаще испытывал проблемы с получением препаратов. А те, кто использовал инсулин, в два раза чаще по сравнению с остальными имели ограниченный доступ к лекарствам.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Diabetology and Metabolic Syndrome.