Самоизоляция вызвала у пациентов с диабетом сильные колебания сахара в крови

В ходе исследования, проведённого сотрудниками Университета Англия Раскин в период с мая по ноябрь 2020 года, было изучено состояние 679 взрослых. Оказалось, что во время самоизоляции у них колебания сахара в крови встречались в 1,8 раза чаще, чем у тех, кто не сидел принудительно дома. Что касается общего числа пациентов, которые ощутили более значительные колебания глюкозы во время пандемии, то их оказалось 35,6 %. Известно, что колебания сахара в крови опасны для диабетиков тем, что могут привести к поражению глаз и других органов.