Samsung опубликовала ещё не выпущенные умные часы Galaxy Watch5 на своём сайте

Благодаря этому стали известны модельные номера часов: SM-R925F (Watch5 Pro), SM-R905F (Watch5 40 мм) и SM-R915F (Watch5 44 мм). Пока на страницах поддержки нет подробной информации, но ранее в сеть утекали данные по часам. Сообщалось, что Galaxy Watch5 Pro будут иметь дисплей из сапфирового стекла. Вращающегося безеля у новых моделей, кажется, не будет.

Известны также цены на часы. Так, 40-миллиметровые Galaxy Watch5 будут стоить от 300 евро, 44-миллиметровые — от 350 евро. Цены на Galaxy Watch5 Pro в одном 45-миллиметровом варианте будут начинаться от 490 евро.

Серию Galaxy Watch5 должны представить на августовском мероприятии Samsung Unpacked.