Samsung предложила обменять механические часы на «умные»

Речь идёт о Galaxy Watch Active2. Компания предлагает на выбор различные версии часов, которые отличаются друг от друга материалом корпуса и диагональю экрана. В списке устройств, которые можно сдать, значатся девайсы от Apple, Xiaomi, Huawei и других производителей, а также механические часы. Размер скидки определяется во время оценки продукта в фирменном магазине Samsung.

Максимальная выгода может достигать почти 20 тысяч рублей. Примерно оценить размер скидки можно с помощью калькулятора trade-in по этой ссылке. К категории «Другая» отнесены модели, которые не указаны в списке, а также механические часы.