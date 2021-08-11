Samsung представила первые часы с Google Wear OS взамен прежней системы Tizen

Samsung представила первые часы с Google Wear OS взамен прежней системы TizenЭто Galaxy Watch4
В серии две модели. Первая — Galaxy Watch Classic, для тех, кто любит вращающийся безель часов Samsung. Вторая модель — простые Galaxy Watch.
Часы оснащены первым в мире мобильным трекером сердечного ритма и уровня насыщенности крови кислородом. Также имеются датчики для измерения кровяного давления и функция ЭКГ. Три главных сенсора объединены. Помимо этого, часы могут определять долю жировых отложений и мышечной массы в организме. Ещё у Galaxy Watch4 есть детектор храпа.
Устройства работают под управлением новой платформы, которую Samsung разработала вместе с Google. Это Google Wear OS. Благодаря новой системе многие разработки двух компаний работают связно. Например, встроенный компас часов функционирует в тандеме с Google Maps, и это делает ориентирование по местности надёжнее. Также в систему Watch4 интегрирован Spotify. На девайсах установлена оболочка One UI Watch, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие часов и смартфона. Когда пользователь устанавливает на телефон Galaxy совместимое с Watch4 приложение, оно тут же оказывается и на часах.
Что касается аппаратной «начинки», то у часов установлен 5-нм чипсет — впервые для такого рода устройств. Он имеет на 20% более быстрый CPU. Также тут увеличен объём оперативной памяти — на 50%. Хранилище рассчитано на 16 ГБ. Galaxy Watch4 могут сохранять заряд до 40 часов. Часы полностью заряжаются менее чем за два часа.
Samsung
Samsung заявила, что несмотря на все улучшения, решила снизить стоимость Galaxy Watch. Цены на них будут начинаться с $249.99 (обычная 40-мм модель Watch4). Версию Classic можно будет купить за $349.99. Часы начнут продаваться с 27 августа на некоторых рынках.