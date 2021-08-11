Samsung представила первые часы с Google Wear OS взамен прежней системы Tizen

Устройства работают под управлением новой платформы, которую Samsung разработала вместе с Google. Это Google Wear OS. Благодаря новой системе многие разработки двух компаний работают связно. Например, встроенный компас часов функционирует в тандеме с Google Maps, и это делает ориентирование по местности надёжнее. Также в систему Watch4 интегрирован Spotify. На девайсах установлена оболочка One UI Watch, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие часов и смартфона. Когда пользователь устанавливает на телефон Galaxy совместимое с Watch4 приложение, оно тут же оказывается и на часах.