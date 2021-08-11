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Сегодня в 17:01

Samsung представила первые часы с Google Wear OS взамен прежней системы Tizen

Это Galaxy Watch4
Сегодня на мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung рассказала о своих новых умных часах серии Galaxy Watch4.
Samsung представила первые часы с Google Wear OS взамен прежней системы Tizen

В серии две модели. Первая — Galaxy Watch Classic, для тех, кто любит вращающийся безель часов Samsung. Вторая модель — простые Galaxy Watch.

Часы оснащены первым в мире мобильным трекером сердечного ритма и уровня насыщенности крови кислородом. Также имеются датчики для измерения кровяного давления и функция ЭКГ. Три главных сенсора объединены. Помимо этого, часы могут определять долю жировых отложений и мышечной массы в организме. Ещё у Galaxy Watch4 есть детектор храпа.

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Фото: Samsung

Устройства работают под управлением новой платформы, которую Samsung разработала вместе с Google. Это Google Wear OS. Благодаря новой системе многие разработки двух компаний работают связно. Например, встроенный компас часов функционирует в тандеме с Google Maps, и это делает ориентирование по местности надёжнее. Также в систему Watch4 интегрирован Spotify. На девайсах установлена оболочка One UI Watch, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие часов и смартфона. Когда пользователь устанавливает на телефон Galaxy совместимое с Watch4 приложение, оно тут же оказывается и на часах.

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Фото: Samsung

Что касается аппаратной «начинки», то у часов установлен 5-нм чипсет — впервые для такого рода устройств. Он имеет на 20% более быстрый CPU. Также тут увеличен объём оперативной памяти — на 50%. Хранилище рассчитано на 16 ГБ. Galaxy Watch4 могут сохранять заряд до 40 часов. Часы полностью заряжаются менее чем за два часа.

Samsung представила первые часы с Google Wear OS взамен прежней системы Tizen

Samsung

Samsung заявила, что несмотря на все улучшения, решила снизить стоимость Galaxy Watch. Цены на них будут начинаться с $249.99 (обычная 40-мм модель Watch4). Версию Classic можно будет купить за $349.99. Часы начнут продаваться с 27 августа на некоторых рынках.