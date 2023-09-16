Samsung случайно раскрыла информацию о своем умном кольце

Это уже не первый случай появления слухов о смарт-кольце Samsung. В начале этого года компания Samsung подала заявку на патент «Galaxy Ring», описав его как устройство для измерения показателей здоровья и данных о сне. Это согласуется с недавним сотрудничеством Samsung с компанией Natural Cycles по отслеживанию месячных, которое основывается на данных о температуре тела - возможное применение для умного кольца.

Свидетельства, подтверждающие существование Galaxy Ring, были также найдены в коде приложения Galaxy Wearable, включая упоминания о возможности подключения по Bluetooth.

Смарт-кольцо Samsung может составить конкуренцию на рынке, где в настоящее время доминирует Oura Ring.