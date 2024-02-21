Samsung внедрит ИИ в свои смарт-часы Galaxy Watch

В статье рассказывается о создании Galaxy AI, обещаются новые функции, так как у Samsung якобы «множество идей и концепций, которые мы хотели воплотить в жизнь». Рох добавляет, что Samsung будет продолжать «усовершенствовать и расширять» мобильный опыт с искусственным интеллектом.

Более интересным является заявление о планах Samsung внедрить функции искусственного интеллекта в устройства, такие как Galaxy Watch. Рох намекает, что «некоторые умные часы Galaxy» получат функции ИИ, сосредоточенные на «интеллектуальных здоровьесберегающих впечатлениях» и других возможностях.