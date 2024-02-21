Samsung внедрит ИИ в свои смарт-часы Galaxy Watch

Опубликовано 21 февраля 2024, 22:15
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Samsung внедрит ИИ в свои смарт-часы Galaxy WatchВ ближайшем будущем
Samsung планирует внедрить искусственный интеллект (ИИ) в умные часы, такие как Galaxy Watch, «в ближайшем будущем». Президент мобильного подразделения Samsung ТМ Рох в своем посте рассматривает запуск серии Galaxy S24 и приветствует нас в «эру мобильного искусственного интеллекта».
В статье рассказывается о создании Galaxy AI, обещаются новые функции, так как у Samsung якобы «множество идей и концепций, которые мы хотели воплотить в жизнь». Рох добавляет, что Samsung будет продолжать «усовершенствовать и расширять» мобильный опыт с искусственным интеллектом.
Более интересным является заявление о планах Samsung внедрить функции искусственного интеллекта в устройства, такие как Galaxy Watch. Рох намекает, что «некоторые умные часы Galaxy» получат функции ИИ, сосредоточенные на «интеллектуальных здоровьесберегающих впечатлениях» и других возможностях.
Источник:9TO5GOOGLE
Автор:Булат Кармак