Самые опасные и безопасные летние фрукты и овощи

Международная Экологическая рабочая группа опубликовала отчёт, в котором сообщила об уровне химических веществ, содержащихся в различных фруктах и овощах. Нужно сказать, что в эту организацию входят 30 миллионов специалистов.

Больше всего токсичных веществ обнаружили специалисты в клубнике. Этот продукт содержал более 20 химикатов. После клубники шли такие фрукты, овощи и ягоды, как шпинат, нектарин, яблоко, персик, груша, черешня, виноград, сельдерей, помидор, сладкий перец, картофель.