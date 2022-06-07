Самые опасные и безопасные летние фрукты и овощи

Самые опасные и безопасные летние фрукты и овощиИх перечислили специалисты из Экологической рабочей группы
Международная Экологическая рабочая группа опубликовала отчёт, в котором сообщила об уровне химических веществ, содержащихся в различных фруктах и овощах. Нужно сказать, что в эту организацию входят 30 миллионов специалистов.
Больше всего токсичных веществ обнаружили специалисты в клубнике. Этот продукт содержал более 20 химикатов. После клубники шли такие фрукты, овощи и ягоды, как шпинат, нектарин, яблоко, персик, груша, черешня, виноград, сельдерей, помидор, сладкий перец, картофель.
Помимо этого, учёные выделили несколько наиболее безопасных продуктов. Среди них оказались кукуруза, авокадо, ананас, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажан, дыня, киви, цветная капуста, грейпфрут.
Однако это совсем не значит, что вы должны совсем исключить из рациона продукты, входящие в первую группу. Все показатели, обозначенные экспертами, являются усреднёнными. Также количество опасных веществ в этих фруктах, овощах, ягодах не превышало допустимые нормы.
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