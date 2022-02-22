Самые странные часы: вот как может выглядеть носимое устройство Facebook

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Самые странные часы: вот как может выглядеть носимое устройство FacebookА точнее, Meta
В прошлом месяце стало известно о патенте компании Meta (бывшей Facebook), в котором описаны умные часы со съёмным дисплеем. Теперь на основе патента художник создал несколько 3D-рендеров, демонстрирующих часы во всей красе.
Часы выглядят довольно необычно. У них не будет привычного ремешка, а экран будет просто вставляться в специальный разъём. При этом с обратной стороны дисплея будет камера. Конечно, большую часть времени она будет скрыта, но можно будет доставать часть и с экраном и, например, вести видеозвонок. Насколько это будет удобно — другой вопрос.
Помимо этого, камера будет встроена в вырез в экране часов. Вряд ли это будет камера с высоким разрешением, но опять же, для видеоконференций вполне подойдёт.
Источник: Gizmochina