Самые странные часы: вот как может выглядеть носимое устройство Facebook

Часы выглядят довольно необычно. У них не будет привычного ремешка, а экран будет просто вставляться в специальный разъём. При этом с обратной стороны дисплея будет камера. Конечно, большую часть времени она будет скрыта, но можно будет доставать часть и с экраном и, например, вести видеозвонок. Насколько это будет удобно — другой вопрос.