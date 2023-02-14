Фитнес и здоровье
12:45, 14 февраля 2023
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Сбер выпустил свое первое медицинское устройство

Умный тонометр

Сбер вышел на рынок медицинских устройств для мониторинга здоровья. Компания выпустила умный тонометр под брендом СберЗдоровье. Гаджет связывается со смартфоном.

Сбер выпустил свое первое медицинское устройство

Фото: Сбер

Тонометр продаётся в комплекте с трёхмесячной подпиской на удалённое наблюдение врача. Все данные замеров передаются в приложение СберЗдоровье на смартфоне. Благодаря этому доступ к данным может иметь врач-кардиолог.

Сейчас тонометр производится в Китае, однако в будущем Сбер надеется наладить производство в РФ. Устройство стоит 2490 рублей. Его можно купить на маркетплейсах. Вскоре его продажи начнутся в отделениях банка и в других торговых пунктах.

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