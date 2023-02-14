Сбер выпустил свое первое медицинское устройство

Тонометр продаётся в комплекте с трёхмесячной подпиской на удалённое наблюдение врача. Все данные замеров передаются в приложение СберЗдоровье на смартфоне. Благодаря этому доступ к данным может иметь врач-кардиолог.

Сейчас тонометр производится в Китае, однако в будущем Сбер надеется наладить производство в РФ. Устройство стоит 2490 рублей. Его можно купить на маркетплейсах. Вскоре его продажи начнутся в отделениях банка и в других торговых пунктах.