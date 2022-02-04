Считаем калории: почему количество съеденных калорий важнее при похудении

Считаем калории: почему количество съеденных калорий важнее при похуденииИ как высчитать сколько вы тратите энергии просто для жизни
Затрат калорий можно рассчитать примерно так: берите свой рост, убираете из него 100, далее отнимаете 10 процентов. Для мужчин полученное число умножается на 24 – так вы узнаете калории, которые вы тратите просто, чтобы жить. Для женщин следует еще раз умножить, но уже на 0,9.
Ниже него (числа полученных калорий –, прим. ред.) спускаться нельзя, дальше мы прибавляем в среднем 500 калорий, зависит от того, насколько активный образ жизни ведет человек, получается примерно две тысячи, у мужчин немного больше
А для составления своего рациона, используя наше минимальное число калорий, нужно взять две таблицы, в первой будет калорийность продуктов, в другой их гликемический индекс.
Когда мы смотрим на таблицу гликемических индексов, все, что на уровне 50 — это среднее. Чем ниже, тем лучше. Крупы выше, но мы их оставляем. Все, что идет выше 70 и ближе к 80, убираем. Та же печеная картошка, она полезная, там много калия, но она будет ближе к 90, а отварная к 60, поэтому лучше выбираем отварную