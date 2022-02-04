Считаем калории: почему количество съеденных калорий важнее при похудении

И как высчитать сколько вы тратите энергии просто для жизни

Если хочется похудеть, то стоит составлять рацион, исходя из калорий, которые вы тратите за день, считает врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с “Лентой.ру” она объяснила, как можно высчитать эти калории, а также дала советы по составлению своего рациона.