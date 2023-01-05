Считаете, что близки к алкоголизму? Вот что вам нужно делать

Считаете, что близки к алкоголизму? Вот что вам нужно делатьНет, не полностью отказываться от спиртного
Из-за пандемии ковида многие перешли на удалённую работу. Вместе с этим больше людей стали употреблять алкогольные напитки дома. Но можно ли каким-то образом начать контролировать количество выпитого?
Фото: Mississippi Drug & Alcohol Treatment Center
Существует один действенный, как недавно выяснилось, метод борьбы с алкоголизмом. Он поможет, если вы чувствуете, что недалеки от формирования зависимости.
В ходе недавних научных исследований выяснилось, что между состоянием здоровья и употреблением алкоголя есть взаимосвязь. Даже в небольших количествах спиртное может повысить вероятность развития болезней сердца и других заболеваний.
Согласно указаниям Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в день человек может употреблять максимум 20 граммов чистого спирта. А более 60 граммов считается злоупотреблением. Но что делать тем, кто пьёт в одиночку и кому тяжело отказаться от алкоголя?
Предлагается новый метод лечения алкоголизма. Он предполагает уменьшение количества выпитого алкоголя. Согласно этому методу, даже небольшое уменьшение дозы оказывает на тело и разум благотворное влияние.
Правда, важно понимать, что предназначается подобный метод для тех, у кого лёгкая или средняя степень зависимости.
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