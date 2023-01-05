Считаете, что близки к алкоголизму? Вот что вам нужно делать

Существует один действенный, как недавно выяснилось, метод борьбы с алкоголизмом. Он поможет, если вы чувствуете, что недалеки от формирования зависимости.

В ходе недавних научных исследований выяснилось, что между состоянием здоровья и употреблением алкоголя есть взаимосвязь. Даже в небольших количествах спиртное может повысить вероятность развития болезней сердца и других заболеваний.

Согласно указаниям Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в день человек может употреблять максимум 20 граммов чистого спирта. А более 60 граммов считается злоупотреблением. Но что делать тем, кто пьёт в одиночку и кому тяжело отказаться от алкоголя?