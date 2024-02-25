Сейчас в разработке вакцины против рака, учитывающие ДНК опухоли человека

Традиционные методы лечения рака, такие как лучевая и химиотерапия, имеют серьезные ограничения и часто повреждают здоровые ткани наряду с раковыми клетками. Исследования доктора Ву сосредоточены на новом подходе: разработке персонализированных вакцин, адаптированных к конкретной опухоли каждого пациента.

Эти персонализированные вакцины нацелены на крошечные мутации внутри раковых клеток, известные как неоантигены, которые иммунная система может распознать как чужеродные. Стимулируя Т-клетки организма атаковать эти неоантигены, вакцина эффективно обучает иммунную систему бороться именно с раком.

Исследования доктора Ву продемонстрировали многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний. Ее команда провела вакцинацию шести пациентов с меланомой с помощью персонализированных вакцин с неоантигенами, что привело к успешному иммунному ответу в некоторых случаях. Эти результаты, опубликованные в журнале Nature наряду с аналогичными исследованиями компании BioNTech, стали важнейшим «доказательством концепции» персонализированных противораковых вакцин.

После этих прорывов дальнейшие исследования доктора Ву и других групп, включая фармацевтические компании Merck, Moderna и BioNTech, неуклонно продвигают эту область. В настоящее время проводятся клинические испытания вакцин против различных видов рака, в том числе поджелудочной железы, легких и меланомы.

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