Секс, спорт и видеоигры: психолог рассказал, как вернуть режим после праздников

Секс, спорт и видеоигры: психолог рассказал, как вернуть режим после праздниковНужно постоянно напрягать мозг
Клинический психолог, эксперт ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №1» Станислав Самбурский рассказал, как вернуться в привычный режим после новогодних праздников.
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«По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — заявил Самбурский.
Также он сказал, что видеоигры, в которых нужно проходить сложные этапы, помогут стать более внимательным. «Мозг важно напрягать каждый день: читать, разгадывать кроссворды, заниматься спортом, получать новую информацию. Так мы заставим работать его с новой силой. Чтобы мозг работал продуктивно, нужно постоянно ставить перед ним новые задачи. К примеру, если слушать непривычную для себя музыку, попробовать писать другой рукой, гулять по другим, непривычным маршрутам, он непременно станет работать намного эффективнее», — пришёл к выводу Самбурский.