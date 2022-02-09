Сельдерей снизил сахар в крови на 19,5%На это указывают результаты исследования, опубликованные в Saudi Medical Journal
При диабете второго типа особенно важно постоянно контролировать уровень сахара и не допускать его сильного повышения. В этом может помочь сельдерей. Подтверждает это исследование, результаты которого были опубликованы в издании Saudi Medical Journal.
В исследовании участвовали 16 пожилых людей, которые находились в преддиабетическом состоянии. Половина из них должна была 12 дней принимать лекарство на основе сельдерея, а половина - плацебо. Эксперимент проводился с марта по ноябрь 2014 года.
В результате оказалось, что после обеда у тех, кто принимал препарат с сельдереем, уровень сахара снижался на 19,5%. Определяли это учёные при помощи анализа глюкозы в плазме крови. Кровь для такого анализа забирают спустя пару часов после усвоения глюкозы.
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