Сельдерей снизил сахар в крови на 19,5%

При диабете второго типа особенно важно постоянно контролировать уровень сахара и не допускать его сильного повышения. В этом может помочь сельдерей. Подтверждает это исследование, результаты которого были опубликованы в издании Saudi Medical Journal.

В исследовании участвовали 16 пожилых людей, которые находились в преддиабетическом состоянии. Половина из них должна была 12 дней принимать лекарство на основе сельдерея, а половина - плацебо. Эксперимент проводился с марта по ноябрь 2014 года.