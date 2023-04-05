Семь ферментированных продуктов, которые улучшат ваше здоровье

Недавно в ходе исследования, проведённого в Стэнфордской школе медицины, выяснилось, что диета, содержащая много ферментированных продуктов, всего за 10 дней сделала микробиом кишечника более разнообразным. А это улучшило у людей иммунный ответ. Другие исследования демонстрируют, что ферментированные продукты способны снижать кровяное давление, оказывать противовоспалительное действие и др.

Вот семь ферментированных продуктов, которые связаны с улучшением здоровья. И это причём научно доказано.