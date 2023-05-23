Семь лучших пищевых добавок для женщин старше 50 лет

Магний. Это вещество играет главную роль во многих функциях организма: в работе мышц и нервов, производстве энергии. Также благодаря магнию можно хорошо отдохнуть и добиться крепкого сна. Две вещи, от которых страдают женщины в 50+ лет, - это усталость и некрепкий сон. Научные исследования показывают, что добавки магния улучшают качество сна и снижают риск бессонницы.

Пробиотики. Согласно результатам исследований, микробиом кишечника может быть ключевым показателем здорового старения. Благодаря качественным пробиотикам женщины старше 50 будут лучше справляться с последствиями менопаузы и перименопаузы.

Омега-3. Эти жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, жирной рыбы, некоторых яиц, усиливают кровоток и помогают справляться с хроническим воспалением. Известно, что хроническое воспаление связано с раком, сахарным диабетом, болезнями сердца, болезнью Альцгеймера. Качественная пищевая добавка омега-3 будет поддерживать здоровье сердца, мозга, глаз.