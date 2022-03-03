Семь лучших продуктов, подавляющих голод

Семь лучших продуктов, подавляющих голодО них рассказало издание Al Arabiya
По словам американских экспертов, ежедневно на каждые 1000 килокалорий человек должен потреблять как минимум 14 граммов клетчатки. В целом же женщинам рекомендуется получать в сутки 25 граммов клетчатки, а мужчинам - 38 граммов.
Существуют три вида клетчатки (пищевых волокон). Это нерастворимая, растворимая клетчатка и функциональные волокна. Диетолог Кэтрин Брукинг отмечает, что нужно по большей части есть продукты, которые содержат первые две разновидности пищевых волокон. Они наиболее доступны и к тому же, согласно научным данным, снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака. Также подобные продукты очень сытные.
Однако продукты с клетчаткой обязательно нужно запивать водой. Если жидкости в организме будет не хватать, то это приведёт к боли в животе, вздутию, запорам. Больше всего клетчатки содержится в семи продуктах, о которых - ниже.
- Бобовые. К ним относится также чечевица, фасоль, нут, фасоль каннеллини. Они богаты и белком.
- Семечки и орехи. Содержат такие продукты также множество полезных жиров, витаминов, минералов.
- Малина. В ней есть много витамина С, как и во многих разновидностях ягод. Кроме того, употреблять малину можно как отдельно от всего, так и в составе блюд.
- Груша. Отличаются груши также большим количеством витаминов. Готовить их можно с добавлением корицы.
- Цельнозерновые. По словам диетологов, лучше всего заменить картофель цельнозерновым хлебом, обычные макароны - цельнозерновыми, белый рис - бурым. На завтрак полезно будет есть овсянку.
- Авокадо. Этот продукт также богат полезными жирами.
- Бананы. Являются источником не только клетчатки, но и калия. Специалисты рекомендуют нарезать бананы на маленькие кусочки (на один укус) и затем замораживать их, чтобы их можно было использовать в дальнейшем для приготовления блюд.
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