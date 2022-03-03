Семь лучших продуктов, подавляющих голод

По словам американских экспертов, ежедневно на каждые 1000 килокалорий человек должен потреблять как минимум 14 граммов клетчатки. В целом же женщинам рекомендуется получать в сутки 25 граммов клетчатки, а мужчинам - 38 граммов.

Существуют три вида клетчатки (пищевых волокон). Это нерастворимая, растворимая клетчатка и функциональные волокна. Диетолог Кэтрин Брукинг отмечает, что нужно по большей части есть продукты, которые содержат первые две разновидности пищевых волокон. Они наиболее доступны и к тому же, согласно научным данным, снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака. Также подобные продукты очень сытные.

Однако продукты с клетчаткой обязательно нужно запивать водой. Если жидкости в организме будет не хватать, то это приведёт к боли в животе, вздутию, запорам. Больше всего клетчатки содержится в семи продуктах, о которых - ниже.

Бобовые. К ним относится также чечевица, фасоль, нут, фасоль каннеллини. Они богаты и белком.

Семечки и орехи. Содержат такие продукты также множество полезных жиров, витаминов, минералов.