Семь лучших способов сжечь 500 килокалорий

Бег. Если вы будете бегать с постоянной скоростью около 10 км/ч, то сожжёте примерно 500 ккал за 45 минут при весе 70 кг. Бег задействует сразу несколько групп мышц и увеличивает частоту сердечных сокращений.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Они помогут ускорить метаболизм и сжигать больше калорий в течение дня.

Плавание. Благодаря плаванию вольным стилем средней интенсивности вы сожжёте за 1 час 500 ккал, если у вас вес 70 кг. Дайсан Брюстер из Blink Fitness советует для ускорения сжигания калорий добавить в тренировку интервалы различных плавательных движений либо использовать доски для создания дополнительного сопротивления.