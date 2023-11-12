Фитнес и здоровье
16:30, 12 ноября 2023
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Семь лучших способов сжечь 500 килокалорий

Они точно должны вам помочь

Похудение требует большего количества усилий, чем вам кажется. Об этом говорит Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и сертифицированный личный тренер. И вот какие способы вам помогут сжечь лишние килограммы.

Бег. Если вы будете бегать с постоянной скоростью около 10 км/ч, то сожжёте примерно 500 ккал за 45 минут при весе 70 кг. Бег задействует сразу несколько групп мышц и увеличивает частоту сердечных сокращений.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Они помогут ускорить метаболизм и сжигать больше калорий в течение дня.

Плавание. Благодаря плаванию вольным стилем средней интенсивности вы сожжёте за 1 час 500 ккал, если у вас вес 70 кг. Дайсан Брюстер из Blink Fitness советует для ускорения сжигания калорий добавить в тренировку интервалы различных плавательных движений либо использовать доски для создания дополнительного сопротивления.

Семь лучших способов сжечь 500 килокалорий
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Езда на велосипеде. Даже при умеренной скорости (23-26 км/ч) вы сожжёте калории.

Скакалка. Это эффективное упражнение высокой интенсивности, которое улучшает координацию и выносливость сердечно-сосудистой системы.

Круговые тренировки. Они предполагают выполнение серии ардио- и силовых упражнений друг за другом с минимальными перерывами на отдых. Так вы всего за один час сожжёте 500 ккал.

Высокоэффективная аэробика. Подобные тренировки обычно включают танцевальные движения и помогают сжечь множество калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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