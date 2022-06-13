Семь негативных последствий употребления белковых продуктов

Сегодня в 11:53
2 мин.
Семь негативных последствий употребления белковых продуктовВот что случится, если вы станете есть их слишком много
Белок входит в состав множества продуктов. Он помогает наращивать мышечную массу, подавляет голод, способствует сжиганию жира. Но потребление слишком большого количества белка опасно для здоровья.
Специалисты отмечают, что женщины при малоподвижном образе жизни должны в день получать не более 0,35 г белка на фунт (около 500 г), в мужчины - максимум 0,45 г на фунт. И вот что произойдёт, если вы станете есть больше белковой пищи, чем надо.
- Вы будете больше пить. Из-за большого количества белка вы будете получать много азота, что может привести к сухости во рту, а также нарушить работу почек. Организм решать эту проблему будет при помощи увеличения потребления воды.
- У вас появится неприятный запах изо рта. Если вы не получаете достаточно углеводов, то организм будет в качестве топлива использовать белок и жир. Такой процесс называется кетозом, и из-за него у вас будет ужасно пахнуть изо рта. Причём от этого запаха нельзя будет избавиться при помощи чистки зубов или использования зубной нити.
- Вы станете больше весить. Согласно исследованию, проведённому в Испании, при питании с большим количеством белка и низким содержанием углеводов сначала вы действительно сбросите вес, но в долгосрочной перспективе это лишь приведёт к увеличению массы тела.
- Нагрузка на почки увеличится. При поедании стейка или любого другого белкового продукта вы вместе с пищей получаете азот. Если его накапливается слишком много, то почки вынуждены работать более активно, чтобы избавиться от лишнего азота. В дальнейшем это может привести к нарушению работы почек.
- У вас появится жир на животе. Вероятнее всего, если вы станете есть чересчур много белка, то его излишки будут откладываться в виде жира.
- Вы можете прожить меньше. Результаты одного исследования, в ходе которого за взрослыми людьми наблюдали в течение 20 лет, показали, что риск смерти от рака у людей, которые едят много белковых продуктов, выше в четыре раза. Научно доказано, что и вероятность умереть от любой из причин у таких людей выше.
- Вы будете ощущать тошноту. Если пищеварительная система не способна справиться с большим количеством белка, то вы можете почувствовать тошноту или столкнуться с расстройством желудка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.