Сегодня в 11:53

Семь негативных последствий употребления белковых продуктов

Вот что случится, если вы станете есть их слишком много

Белок входит в состав множества продуктов. Он помогает наращивать мышечную массу, подавляет голод, способствует сжиганию жира. Но потребление слишком большого количества белка опасно для здоровья.