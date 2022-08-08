Семь необычных признаков, что у вас не всё в порядке с гормонами

Среди других симптомов гормонального дисбаланса выделяются раздражённая и сухая кожа, ломкие ногти, истончение волос, волосы на лице (у женщин), беспокойство.

Например, если в организме слишком мало эстрогена и прогестерона, то это может сделать волосы тоньше, если слишком много тестостерона - появятся на лице и теле волосы.

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