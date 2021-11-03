Семь ошибок в приготовлении пищи, которые негативно сказываются на здоровье

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Семь ошибок в приготовлении пищи, которые негативно сказываются на здоровьеОдна из них - неправильная нарезка лука
При приготовлении пищи некоторые допускают досадные ошибки, которые ухудшают качество продуктов и в целом могут сделать еду опасной для здоровья. О них - в переводе «ИноСМИ» материала египетского издания Al Jazeera.
Некоторые кулинарные привычки могут непосредственно повлиять на вкус пищи и даже на состояние нашего организма. Всего их семь, как отмечает автор Al Jazeera со ссылкой на AdMe.ru.
- Использование одного ножа для нарезки всех ингредиентов. Из-за этого вредные бактерии могут попасть на все продукты. Лучше не резать уже приготовленное мясо тем ножом, которым вы разрезали сырое.
- Перемешивание риса. Если рис мешать во время приготовления, то он будет развариваться. Также важно помнить о необходимом количестве воды: один стакан жидкости на полстакана продукта.
- Нарезка стейка сразу после приготовления. Лучше оставить мясо на несколько минут. Так блюдо станет более сочным.
- Неправильный выбор масла. Для каждого варианта приготовления нужен свой вид масла. Оливковое первого отжима используют при жарке на низких температурах, для создания соусов. В целом для запекания, жарки, тушения больше подойдут растительные масла, к примеру подсолнечное. Кукурузное необходимо для запекания и жарки во фритюре, а масло канолы - для гриля, выпечки, жарки при высоких температурах.
- Отказ пробовать еду во время приготовления. В этом нет ничего опасного, если только вы соблюдаете санитарные правила.
- Добавление масла в пасту. Во время приготовления макаронных изделий лучше не добавлять масло в воду.
- Неправильная нарезка лука. Разрезать лук необходимо по направлению его волокон. Так при нарезке у вас не будут слезиться глаза.
Источник: ИноСМИ