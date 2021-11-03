Семь ошибок в приготовлении пищи, которые негативно сказываются на здоровье

Некоторые кулинарные привычки могут непосредственно повлиять на вкус пищи и даже на состояние нашего организма. Всего их семь, как отмечает автор Al Jazeera со ссылкой на AdMe.ru.

Использование одного ножа для нарезки всех ингредиентов. Из-за этого вредные бактерии могут попасть на все продукты. Лучше не резать уже приготовленное мясо тем ножом, которым вы разрезали сырое.

Перемешивание риса. Если рис мешать во время приготовления, то он будет развариваться. Также важно помнить о необходимом количестве воды: один стакан жидкости на полстакана продукта.

Нарезка стейка сразу после приготовления. Лучше оставить мясо на несколько минут. Так блюдо станет более сочным.