Семь полезных питьевых привычек: они помогут вам похудеть

Если вы хотите поддержать здоровый вес или избавиться от лишних килограммов, то вам помогут в этом следующие привычки.

Употреблять 100-процентный фруктовый сок. То есть в нём не должно быть добавленного сахара. Например, хорошим выбором станет апельсиновый сок, так как он содержит много витамина С. Данный витамин, как известно, помогает поддерживать иммунитет. Ещё лучше всего выбирать обогащённый апельсиновый сок, поскольку в его состав входит витамин D.

Чередовать алкогольные напитки с водой. Дело в том, что алкоголе много калорий, причём подобным напиткам легко потерять счёт на вечеринке. Поэтому лучше не пить один коктейль за другим, а чередовать их со стаканом воды.