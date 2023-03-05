Семь правил, которые помогут избежать нехватки витаминов весной

Если вы ведёте здоровый образ жизни, то вряд ли столкнётесь с дефицитом питательных веществ и витаминов в весеннее время. Тем не менее вот какие вещи вам тоже помогут избежать этой проблемы.

Мандарины и апельсины. Важно употреблять их регулярно. Отвар шиповника. По мнению экспертов, этот напиток восстанавливает иммунитет даже у тех, кто болеет постоянно. Лучше всего заварить шиповник в термосе и подождать потом хотя бы четыре часа. Укроп и петрушка. В них очень много полезных веществ, а употреблять петрушку и укроп лучше в свежем виде. Солнечные ванны. Постарайтесь чаще выходить в солнечные дни на улицу, но не забывайте о защите от ультрафиолета.