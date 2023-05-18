Семь привычек, которые разрушат ваши суставы с возрастом

Персональный тренер Рэйчел Макферсон поделилась несколькими привычками, которые негативно скажутся на состоянии ваших суставов со временем.

Сидячий образ жизни. Из-за этого может возникнуть скованность и слабость в суставах. По этой причине важно вставать и двигаться каждый час или около того.

Употребление недостаточного количества воды. По данным Orthopedic Associates, из-за обезвоживания может появиться боль в суставах. Но решить эту проблему можно, если пить каждый день достаточно воды.

Плохая осанка во время работы. Плохая осанка во время сидения за столом способна привести к излишней нагрузке на суставы шеи, плеч, спины.