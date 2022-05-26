Семь привычек, которые защитят от деменции

Участники эксперимента оценивали по шкале от 0 до 14 все перечисленные выше 7 факторов. Среди лиц европейского происхождения средний балл равнялся 8,3, африканского происхождения - 6,6. Также была рассчитана вероятность генетического риска развития деменции у этих людей.

К концу проведения исследования старческое слабоумие обнаружилось у 1603 человек европейского происхождения и у 631 человека африканского происхождения.

Выяснилось, что среди людей как африканского, так и европейского происхождения ниже всего риск возникновения деменции был у тех, кто имел высокие баллы по показателям образа жизни (7 факторам). На каждое увеличение значения одного из показателей на один балл риск снижался на 9 процентов. У людей с высокими баллами этот риск был ниже на 43 процента, а со средними - на 30 процентов по сравнению с теми, у кого баллы были низкими. Среди африканцев эти показатели составили 17 и 6 процентов соответственно.

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