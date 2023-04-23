Семь привычек, связанных с завтраком, которые помогут вам похудеть

Если вы хотите похудеть, то делайте во время завтрака эти семь вещей.

Откажитесь от продуктов с рафинированным сахаром. Из-за добавленного сахара в организме происходит резкий скачок глюкозы, а затем снижение уровня энергии. Это может привести к нездоровой тяге к еде в течение дня.

Завтракайте каждый день в одно и то же время. Если вы в какой-то из дней позавтракаете слишком рано, то будете уже знать, что проголодаетесь к середине утра. И ожидание этого часа, чтобы поесть, поможет вам держать питание под контролем.

Избегайте продуктов, содержащих много соли. Научные исследования показывают, что из-за употребления соли вы можете хотеть есть ещё больше. Обычно большое количество соли содержится в печенье, беконе, колбасе, кексах, круассанах, сыре.