Фитнес и здоровье
16:40, 02 марта 2023
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Семь продуктов, которые помогут похудеть. Замените ими привычные блюда

Так вы получите больше белка

При похудении очень важно получать достаточное количество белка. И для этого нужно всего лишь внести несколько изменений в рацион.

Семь продуктов, которые помогут похудеть. Замените ими привычные блюда

Фото: Men's Health

Существует множество способов, при помощи которых белок вам поможет похудеть. Прежде всего, он уменьшает тягу к еде, поэтому перекусывать вы будете реже. Также он подавляет голод, благодаря чему вы в течение дня станете потреблять меньше калорий.

Научно доказано, что диеты с высоким содержанием белка улучшают обмен веществ, увеличивают общее число сжигаемых калорий. А когда вы сбросите нужное количество килограммов, белок вам поможет поддерживать вес.

Для того чтобы получать больше белка, вам нужно всего лишь немного подкорректировать свой рацион.

  1. Замените миндальное молоко на коровье. В 1-процентном коровьем молоке содержится 8 г белка - на одну чашку. Что касается миндального, то в нём - только 1 г белка на чашку. Кроме того, коровье молоко даст больше витамина D и кальция.

  2. Замените сливочный сыр - творогом. Так вы станете получать на 2,4 г больше белка. Кроме того, в твороге мало жира.

  3. Вместо сливочного масла - арахисовое. В сливочном масле содержится 0,2 г белка на 2 столовые ложки, в арахисовом - 7,7 белка. А ещё в состав арахисового масла входят клетчатки, белок, ненасыщенные жиры, за счёт которых вы будете чувствовать себя сытым дольше.

Семь продуктов, которые помогут похудеть. Замените ими привычные блюда

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  1. Киноа - вместо риса. В одной чашке риса содержится 3,5 г белка, а в одной чашке киноа - 8,1 г белка.

  2. Нут - вместо гренок. Из половины стакана гренок вы получаете 1,8 г белка, а из той же порции жареного нута - 7,3 г белка.

  3. Тофу в качестве замены миндального молока. 100 г тофу обеспечат организм 6,4 г белка, а 100 г миндального молока - всего лишь 0,4 г белка. Вы можете попробовать добавить тофу в смузи.

  4. Ешьте греческий йогурт вместо сметаны. В 100 г сметаны содержится 3 г белка, в 100 г йогурта - 10,3 г белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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