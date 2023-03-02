Семь продуктов, которые помогут похудеть. Замените ими привычные блюда

Существует множество способов, при помощи которых белок вам поможет похудеть. Прежде всего, он уменьшает тягу к еде, поэтому перекусывать вы будете реже. Также он подавляет голод, благодаря чему вы в течение дня станете потреблять меньше калорий.

Научно доказано, что диеты с высоким содержанием белка улучшают обмен веществ, увеличивают общее число сжигаемых калорий. А когда вы сбросите нужное количество килограммов, белок вам поможет поддерживать вес.

Для того чтобы получать больше белка, вам нужно всего лишь немного подкорректировать свой рацион.