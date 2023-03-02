Семь продуктов, которые помогут похудеть. Замените ими привычные блюда

Семь продуктов, которые помогут похудеть. Замените ими привычные блюдаТак вы получите больше белка
При похудении очень важно получать достаточное количество белка. И для этого нужно всего лишь внести несколько изменений в рацион.
Фото: Men's Health
Существует множество способов, при помощи которых белок вам поможет похудеть. Прежде всего, он уменьшает тягу к еде, поэтому перекусывать вы будете реже. Также он подавляет голод, благодаря чему вы в течение дня станете потреблять меньше калорий.
Научно доказано, что диеты с высоким содержанием белка улучшают обмен веществ, увеличивают общее число сжигаемых калорий. А когда вы сбросите нужное количество килограммов, белок вам поможет поддерживать вес.
Для того чтобы получать больше белка, вам нужно всего лишь немного подкорректировать свой рацион.
Замените миндальное молоко на коровье. В 1-процентном коровьем молоке содержится 8 г белка - на одну чашку. Что касается миндального, то в нём - только 1 г белка на чашку. Кроме того, коровье молоко даст больше витамина D и кальция.
Замените сливочный сыр - творогом. Так вы станете получать на 2,4 г больше белка. Кроме того, в твороге мало жира.
Вместо сливочного масла - арахисовое. В сливочном масле содержится 0,2 г белка на 2 столовые ложки, в арахисовом - 7,7 белка. А ещё в состав арахисового масла входят клетчатки, белок, ненасыщенные жиры, за счёт которых вы будете чувствовать себя сытым дольше.
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Киноа - вместо риса. В одной чашке риса содержится 3,5 г белка, а в одной чашке киноа - 8,1 г белка.
Нут - вместо гренок. Из половины стакана гренок вы получаете 1,8 г белка, а из той же порции жареного нута - 7,3 г белка.
Тофу в качестве замены миндального молока. 100 г тофу обеспечат организм 6,4 г белка, а 100 г миндального молока - всего лишь 0,4 г белка. Вы можете попробовать добавить тофу в смузи.
Ешьте греческий йогурт вместо сметаны. В 100 г сметаны содержится 3 г белка, в 100 г йогурта - 10,3 г белка.
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