Семь простых и научно доказанных способов улучшить психическое здоровье

Игнорировать социальные сети. Вам нужно понять, как соцсети заставляют вас чувствовать себя. Если и во время листания ленты, и после этого вы чувствуете себя хорошо, то продолжайте. Но если вас сбивает это с толку, то устройте себе отдых.

Дышите глубже. Как отмечает профессор психологии Ян Робертсон, глубокое дыхание - это самое эффективное лекарство, и при этом оно не имеет побочных эффектов. Также глубокое дыхание, в особенности дыхание с более длинными выдохами, активирует парасимпатическую нервную систему, которая успокаивает тело. Благодаря долгим, глубоким вдохам при помощи диафрагмы, можно замедлить работу сердца, снизить кровяное давление, уровень тревоги. Известно, что глубокое дыхание - эффективный способ справиться с хронической болью, которая связана со стрессом. Одно из упражнений, которое вы можете попробовать, - это 4-2-4. Нужно сделать вдох, считая до четырёх, задержать дыхание на раз-два, а потом выдохнуть, также считая до четырёх. Всю процедуру повторите не менее 10 раз.

Поддерживать микробиом. Микробиом - это триллионы бактерий, грибков и вирусов в вашем кишечнике, на вашей коже и во всех тканях. Исследования показывают, что здоровый микробиом предполагает и здоровый разум. Проблемы с психическим здоровьем помогут решить также пребиотики и пробиотики.