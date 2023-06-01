Семь простых способов пить больше воды в течение дня

В целом считается, что в день женщинам нужно около 9 чашек жидкости, а мужчинам - примерно 12,5 чашек жидкости. И вот как их можно получать в течение всего дня.

Ешьте продукты, которые в основном состоят из воды. Например, это огурцы, арбузы. К тому же в состав арбуза входят ещё калий и магний.

Установите напоминания. Так вы не забудете, когда вам нужно будет пить воду.

Купите большую многоразовую бутылку для воды. Сначала постарайтесь выпивать хотя бы одну такую бутылку в день, а потом дойдите до двух.