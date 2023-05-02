Семь самых быстрых способов добиться плоского живота после 50 лет

Специалист в области спортивной диетологии Эми Гудсон перечислила семь способов, которые эффективнее всего избавляют от жира на животе после 50 лет.

Добавьте в тренировку интервальное кардио. По-другому называется это высокоинтенсивной интервальной тренировкой. Она может сжечь много жира и при этом не требует того, чтобы вы проводили по несколько часов в спортзале. Занимает такая тренировка всего 20 минут, и она может включать спринт, езду на велосипеде, прыжки с небольшими перерывами между ними.

Увеличьте потребление клетчатки. Клетчатка помогает сбросить вес, так как позволяет чувствовать сытость дольше. Кроме того, исследования показывают, что чем больше вы едите клетчатки, тем меньше будет у вас брюшного жира.

Добавьте белок в блюда. Белок, как и клетчатка, помогает надолго сохранить ощущение сытости. Также он ускоряет потерю веса, важен для поддержания мышечной массы при снижении веса.